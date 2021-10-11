В Хмельницкой области онлайн-аптеки продавали поддельные и запрещенные лекарства: фото, видео

Ежемесячно злоумышленники продавали медпрепараты на 2 миллиона гривен.
Киберполиция Хмельницкой области разоблачила представителей онлайн-аптек на продаже фальсифицированных и запрещенных к обороту лекарств. Злоумышленники продавали такие препараты через 10 сайтов.
Как сообщила пресс-служба МВД, ежемесячный оборот от продаж составил 2 миллиона гривен.
"В киберполицию обратился производитель лекарственных средств касательно продажи в Интернете поддельных лекарств под логотипами компании. Причастных к правонарушению разоблачили работники отдела противодействия киберпреступности Хмельницкой области совместно со следователями областной полиции", — рассказали в МВД.
Правоохранители установили, что 37-летний местный житель создал более десяти онлайн-аптек, где продавали фальсифицированные лекарственные средства. Также мужчина привлек к работе двух операторов, которые администрировали ресурсы и принимали заказы. Для маскировки незаконной деятельности отправляли товар от имени третьих лиц и из других городов.
Часть медпрепаратов, продаваемых в онлайн-аптеках, оказалась запрещенной для реализации в Украине. Также правоохранители установили, что лекарства транспортировались и хранились без соблюдения температурных и санитарных требований.
Работники полиции провели обыски по местам жительства фигурантов, местам хранения лекарственных средств и в помещении сall-центра онлайн-аптек. Обыски проходили в Хмельницком и в Волынской области. Там правоохранители изъяли более тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов. Также изъяли банковские карточки, компьютерную технику и мобильные телефоны.
Напомним, в Житомире медики перепродавали в аптеки бесплатные лекарства от рака.