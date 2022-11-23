В Хмельницкой области осудили экс-чиновника: присвоил почти 900 тыс. грн

В Хмельницкой области в тюрьму попал бывший заместитель директора по финансово-экономическим вопросам одного из государственных предприятий Славуты. Его приговорили к семи годам тюрьмы.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Отмечается, что в течение 2018 года 47-летний мужчина, имея право доступа к системе дистанционного обслуживания клиентов и электронно-цифровой ключ, вносил ложные сведения о перечислении денег на счет частного предпринимателя. Делал это за якобы приобретенные товары. Впрочем, какие-либо строительные материалы и оборудование государственное предприятие не получало. Благодаря своим махинациям злоумышленник обогатился на 858,4 тысяч гривен.

Правоохранители вручили должностному лицу подозрение по двум статьям: несанкционированные действия с информацией и присвоение имущества.

Шепетовский горрайонный суд признал экс-заместитель госпредприятия виновным и приговорил к семи годам тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с реализацией административно-хозяйственных или административно-распорядительных функций сроком на три года, из конфиска. Также мужчина выплатит весь нанесенный государственному предприятию материальный ущерб.

Как сообщалось, чиновники в Запорожье организовали масштабную коррупционную схему, согласно которой за определенную сумму в ускоренных сроках оформляли документы для выезда на оккупированную территорию. Ежедневная незаконная прибыль нарушителей составляла 2 миллиона гривен.

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