В Хмельницкой области осудили мужчину до 3 лет из-за "карантинных" 8 тысяч гривен

В Хмельницкой области осудили мужчину до 3 лет из-за "карантинных" 8 тысяч гривен

В период карантина мужчина получал зарплату в полном объеме, поэтому не имел права на помощь от государства.

В Хмельницкой области 71-летнего мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год за то, что он незаконно подал заявку на "карантинную" выплату от государства в размере 8 тысяч гривен и получил эти деньги.

В приговоре Нетишинского суда отмечается, что обвиняемый в период карантина и внесение его населенного пункта до "красной зоны" работал и получал зарплату в полном объеме, поэтому не имел права претендовать на материальную помощь.

Мужчина на основании поданного электронного заявления на банковский счет незаконно получил 8 тысяч гривен из государственного бюджета, из-за чего и предстал перед судом.

Мужчина признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение с прокурорами.

Напомним, право на денежную компенсацию от государства в размере 8 тысяч гривен имели те предприниматели и работники, деятельность которых пострадала из-за введения в регионе суровых карантинных ограничений "красной зоны". В Украине уже завершили выплаты "карантинной" помощи. В Минсоцполитики отчитались, что общая сумма выплат составила почти 3 миллиарда гривен.

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