В Хмельницкой области осудили пенсионера, который убил родного сына

В Хмельницкой области осудили пенсионера, который во время ссоры убил родного сына.

По обвинению Каменец-Подольской окружной прокуратуры суд признал виновным 70-летнего мужчину в умышленном убийстве 46-летнего сына. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Несчастный случай произошел в марте в селе Пильный Мукарев в Дунаевецком районе. В тот день праздновали день рождения осужденного. Во время застолья и распития алкогольных напитков между родными возник конфликт.

Следствие установило, что во время конфликта пенсионер ударил ножом своего 46-летнего сына. Для него удар стал роковым. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщалось, в Сумской области мужчина убил брата. После чего облил тело горючим веществом, поджег и начал копать яму, чтобы скрыть следы своего преступления. Завершить задуманное ему не удалось, потому что домой вернулась их мать.

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