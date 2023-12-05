В Хмельницкой области осужденному за уклонение от мобилизации повторно вручили повестку: чем все закончилось

В Хмельницкой области приговоренному к испытательному сроку лишения свободы повторно вручили повестку на службу в ВСУ, однако мужчина снова отказался. За это его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.

В чем обвиняют мужчину

По данным суда, мужчину в феврале 2023 года приговорили к 1 году и 6 месяцам испытательного срока за уклонение от мобилизации. Поскольку ВDК признала жителя Хмельнитчины пригодным к службе в ВСУ, ему в марте 2023 снова вручили повестку и в апреле он должен был прийти в ТЦК и СП, однако проигнорировал вызов.

13 апреля 2023 мужчине снова пытались вручить повестку, однако он категорически отказался ее получать.

Что рассказал подозреваемый

На суде подозреваемый вину не признал. Он заявил, что уже был приговорен к испытательному сроку из-за уклонения от мобилизации. После решения суда он пришел в орган пробации по вызову для постановки на учет. Там к инспектору зашли мужчины в штатском и поинтересовались уклонистом.

После этого сотрудники полиции догнали его на улице и пригласили в военкомат. У ТЦК и СП его спросили, не передумал ли он и пытались вручить боевую повестку. Однако житель Хмельнитчины отказался "из-за болезненного состояния". Через несколько дней ему снова позвонили из военкомата и хотели вручить повестку, однако подозреваемый в очередной раз отказался ее брать.

Что сказали работники ТЦК и СП

На суде работники военкомата подтвердили, что после решения суда дважды пытались вручить мужчине боевые повестки, однако он отказывался от них.

Там объяснили, что осуществляли вручение военных повесток на основании ст.23 Закона Украины "О мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе". Начальник районного центра комплектования на суде отметил, что подозреваемый, будучи осужденным по приговору суда по ст.336 УК Украины , не имеет права на отсрочку от мобилизации, поэтому ему вручали повестки после вынесения приговора суда. Он лично подписывал документ о доставке местного жителя в военкомат.

Военным добавил, что у него были случаи, когда осужденные к испытательному сроку добровольно соглашались на мобилизацию, а потому уклончиву решили повторно вручить повестки, но он от них отказался.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также суд учел 6 месяцев предыдущего срока наказания. Поэтому жителя Хмельнитчины приговорили к 4 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Ровенской области мужчина в ТЦК письменно отказался от повестки и мобилизации.

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