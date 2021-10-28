В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и изнасиловал 12-летнюю девочку: как его наказали

В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и изнасиловал 12-летнюю девочку: как его наказали

Мужчину приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В одном из сел Хмельницкой области 45-летний осужденный скрылся из исправительного учреждения и изнасиловал 12-летнего ребенка, которого встретил в селе.

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Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.

По данным следствия, 45-летний осужденный за кражи в июне 2021 года скрылся из исправительного учреждения. Мужчина ехал на велосипеде и попал в одно из сел Хмельнитчины, где встретил 12-летнюю девочку. На тот момент мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил ребенка показать ему дорогу в соседнее село.

Когда девочка вывела мужчину в поле, он приставил к ее горлу нож и изнасиловал. Педофила задержали. Суд наказал его до 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, злоумышленнику удалось скрыться из исправительного центра вблизи Ровно. Мужчину поймали вскоре после преступления. Как оказалось, он скрылся из исправительного учреждения, когда его и еще нескольких заключенных вывезли на работу.

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