В Хмельницкой области отчим дважды изнасиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: его наказали

В Хмельницкой области отчим дважды изнасиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: его наказали

Девочка рассказала маме о домогательствах и изнасиловании.

В Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы приговорили отчима, который дважды изнасиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы.

Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.

Известно, что мужчина издевался над ребенком, пока ее мать была на работе. Мать при этом стала замечать изменения, которые происходили с ее дочерью. Она расспросила девочку о том, что произошло, и та призналась ей, что отчим к ней приставал и дважды изнасиловал.

Во время суда подозреваемый своей вины не признал, однако у следствия были доказательства, что именно отчим надругался над ребенком.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в Чернигове полиция взяла штурмом мужчину, который пытался изнасиловать ребенка.

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