В Хмельницкой области отчим несколько раз в течение года насиловал малолетнюю падчерицу

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненный срок.

В Полонном Хмелницкой области злоумышленник несколько раз в течение года изнасиловал малолетнюю падчерицу.

Об этом сообщает местное издание "День за днем" со ссылкой на материалы Единого государственного реестра судебных решений.

"Мужчина, проживая совместно как член семьи, и будучи отчимом, достоверно зная, что девочка малолетняя, пользуясь ее беспомощным состоянием, поскольку последняя в результате малолетства не могла сопротивляться, нарушая нормальное психическое и социальное развитие малолетней пострадавшей, с целью удовлетворения своей половой страсти, получения сексуального удовольствия, совершал с ней действия сексуального характера, связанные с вагинальным проникновением в ее тело с использованием гениталий, без добровольного согласия потерпевшей", — говорится в материалах уголовного производства.

Один из случаев произошел в июне прошлого года. Тогда отчим изнасиловал ребенка, когда она спала. Аналогичный случай произошел в сентябре.

В декабре того же года злоумышленник разделся перед девочкой до нижнего белья. Она побежала в соседнюю комнату и закрылась на ключ. Злоумышленник сумел открыть дверь и снова изнасиловал ребенка.

"Следовательно, обвиняемый несколько раз совершил уголовное правонарушение в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", — говорится в сообщении суда.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое товарищей изнасиловали несовершеннолетнюю и снимали это на видео. Также сообщалось, что на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал 8-летнюю племянницу.

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