В Хмельницкой области отец годами насиловал родную дочь, а сына развращал

В Хмельницкой области отец двоих детей приговорен к 14 годам лишения свободы. Осужденный на протяжении нескольких лет развращал своих детей-близнецов.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

По данным следствия, горе-отец заставлял мальчика и девочку смотреть видео порнографического характера. Также мужчина, пользуясь отсутствием жены и беспомощным состоянием дочери, периодически насиловал ее.

Чтобы дети молчали, он угрожал физической расправой над ними и их матерью.

Мужчина не признал свою вину.

Информация о нем внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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