В Хмельницкой области педофила посадили на 13 лет за изнасилование мальчика

Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.

В суде мужчина не признал вину и подал апелляцию на решение первой инстанции, но ее отклонили.



Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

"Неоднократно судимый 35-летний сожитель матери мальчика воспользовался тем, что у него нарушения интеллектуального развития, и изнасиловал его", — говорится в сообщении ведомства.

Не прекратил он издевательства даже при просьбе ребенка.

Однако из собранных доказательств в мае суд первой инстанции признал его виновным в нарушении ч.4 ст. 152 УК (изнасилование).

Напомним, что в Днепре судили мужчину, который вблизи заправки изнасиловал 11-летнюю девочку.

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