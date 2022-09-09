В Хмельницкой области педофила посадили на 13 лет за изнасилование мальчика

Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.
В суде мужчина не признал вину и подал апелляцию на решение первой инстанции, но ее отклонили.
Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.
"Неоднократно судимый 35-летний сожитель матери мальчика воспользовался тем, что у него нарушения интеллектуального развития, и изнасиловал его", — говорится в сообщении ведомства.
Не прекратил он издевательства даже при просьбе ребенка.
Однако из собранных доказательств в мае суд первой инстанции признал его виновным в нарушении ч.4 ст. 152 УК (изнасилование).
Напомним, что в Днепре судили мужчину, который вблизи заправки изнасиловал 11-летнюю девочку.
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