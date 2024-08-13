В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие и раненые

В Хмельницкой области автобус с детьми попал в ДТП. В результате аварии погибли два человека: двенадцатилетняя девочка и учительница.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что авария произошла 13 августа около 07:45 на автодороге Н-03 у села Вишнополь Староконстантиновской тергромады.

В полиции рассказали, что всего в автобусе "ЛАЗ Лайнер" было 23 человека: 19 детей, 2 взрослых, сопровождавших группу, и 2 водителя.

Еще 16 пострадавших детей доставлены в медицинские учреждения. Один ребенок и водитель автобуса – в тяжелом состоянии в реанимации.

В Хмельницкой области автобус с детьми попал в ДТП

"Автобус перевозил людей из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства ", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в результате ДТП в столице погибла инспектор Киева, капитан полиции Инна Лифанова. Без матери остались двое детей.

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