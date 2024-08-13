В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие и раненые

В автобусе находились 23 человека.
В Хмельницкой области автобус с детьми попал в ДТП. В результате аварии погибли два человека: двенадцатилетняя девочка и учительница.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Отмечается, что авария произошла 13 августа около 07:45 на автодороге Н-03 у села Вишнополь Староконстантиновской тергромады.
В полиции рассказали, что всего в автобусе "ЛАЗ Лайнер" было 23 человека: 19 детей, 2 взрослых, сопровождавших группу, и 2 водителя.
Еще 16 пострадавших детей доставлены в медицинские учреждения. Один ребенок и водитель автобуса – в тяжелом состоянии в реанимации.
"Автобус перевозил людей из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства ", — говорится в сообщении.
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в результате ДТП в столице погибла инспектор Киева, капитан полиции Инна Лифанова. Без матери остались двое детей.
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