В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус (фото, видео)

Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Утром 28 марта в Хмельницкой области , неподалеку от города Волочиск, перевернулся автобус с пассажирами. В салоне транспортного средства находились 25 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

По предварительной информации, водитель "Неоплана" сообщением "Варшава-Одесса" не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Пока с ними пассажирами медики, которые определяют степень тяжести полученных травм. Об общем количестве травмированных в полиции обещают сообщить несколько позже.

Издание vsim.ua пишет, что, предварительно, есть 20 пострадавших, среди них – дети. Отмечается, что автобус вытащили двух тяжелотравмированных, а один человек был без сознания. Детей, которые на момент ДТП находились в автобусе, вытаскивал водитель. На обочинах рядом припарковались автомобили и спецтранспорт.

Напомним, 27 марта в селе Бирки Львовской области произошла автотроща с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате инцидента погиб человек. Из-за аварии от полученных травм погиб на месте водитель легковушки.

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