В Хмельницкой области похоронили 22-летнюю жертву ракетного удара: на прощании была свадебное гильце и каравай

В Хмельницкой области 3 января простились с 22-летней Оксаной Музыкой, которая 31 декабря получила тяжелые ранения в результате ракетных обстрелов в областном центре. Девушка скончалась в ночь на 1 января.

Об этом сообщает "Общественное" и местное издание "Всем".

Погибшую похоронили в ее родном селе Гримячк. На прощание собралось несколько сот человек. В частности, родные, друзья и небезразличные жители. На прощании было свадебное гильце и каравай. К слову, девушка планировала свадьбу на лето 2022-го, но отменили ее из-за войны.

"В 2017 году Оксана закончила наш лицей "с отличием". Умница, талантливая во всем, организатор всех лицейских мероприятий, отзывчивая, душевная, справедливая. Она всегда приходила всем на помощь. Она всегда улыбалась. Это была девушка-красота. Теперь Оксанка — ангел небесный", — вспоминает Оксану учительница Хмельницкого лицея ІІ-ІІІ степеней Юлия Рудницкая.

Фото: Всемю

Родные погибшей девушки открыли сбор средств на месть за ее смерть. Деньги планируют передать в управление разведки на закупку дронов-камикадзе.

К слову, Оксана пострадала недалеко от местного рынка "Дубово" в автомобиле. В салоне был ее муж и два друга. Девушка получила тяжелые стирки. Ее госпитализировали. В соцсетях стали распространяться сообщения о необходимости крови для хмельничанки. Впрочем, медикам не удалось спасти девушку.

Фото: Всем

В реанимационном отделении областной больницы находился мужчина умершей Оксаны — 23-летний Назар. У него проблема с ногой. Ее подруга Марина имеет раненый глаз, куда попало стекло от автомобиля. Ее парень Дмитрий имеет два осколка в спине, один за ухом и в щеке.

Ракетный удар по Хмельницкому 31 декабря

Воздушная тревога была объявлена в 13:04. Жители областного центра сообщали о взрывах . Власти подтвердили вражеские "прилеты". Хмельницкий атаковали ракетами.

Сначала сообщалось, что ранены по меньшей мере четыре человека в результате обстрела. Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали восемь гражданских лиц. В больнице скончалась 22-летняя Оксана.

Кроме того, часть Хмельницкого осталась обесточенной. Также в городе повреждены восемь транспортных средств, 13 жилых домов, складские помещения. Есть попадания в АЗС.

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