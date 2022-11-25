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В Хмельницкой области полицейские будут извещать о воздушной тревоге через громкоговорители

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1524
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницкой области полицейские будут извещать о воздушной тревоге через громкоговорители

Фото: Информатор

Так же будут извещать и об отбое "тревоги".

В Хмельницкой области во время отключения электричества сирены не работают, а потому правоохранители будут информировать жителей о воздушной тревоге.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что в случае отсутствия электроэнергии правоохранители будут извещать о тревоге через громкоговорители. Поэтому жителей призывают обращать внимание на такие оповещения и немедленно идти в ближайшие укрытия. Также будут сообщать и об отбое воздушной тревоги.

Следует отметить, что Хмельницкая область также живет в режиме тотальной экономии. Ежедневно в области производятся аварийные и плановые отключения электроэнергии.

Напомним, в Ивано-Франковской области полицейские будут извещать о воздушной тревоге через громкоговорители. Дело в том, что после очередного массированного ракетного обстрела большинство квартир и домов области остаются без воды и электроэнергии.

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Дата публикации
Просмотры
1524
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