В Хмельницкой области полицейские будут извещать о воздушной тревоге через громкоговорители

Так же будут извещать и об отбое "тревоги".

В Хмельницкой области во время отключения электричества сирены не работают, а потому правоохранители будут информировать жителей о воздушной тревоге.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что в случае отсутствия электроэнергии правоохранители будут извещать о тревоге через громкоговорители. Поэтому жителей призывают обращать внимание на такие оповещения и немедленно идти в ближайшие укрытия. Также будут сообщать и об отбое воздушной тревоги.

Следует отметить, что Хмельницкая область также живет в режиме тотальной экономии. Ежедневно в области производятся аварийные и плановые отключения электроэнергии.

Напомним, в Ивано-Франковской области полицейские будут извещать о воздушной тревоге через громкоговорители. Дело в том, что после очередного массированного ракетного обстрела большинство квартир и домов области остаются без воды и электроэнергии.

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