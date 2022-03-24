В Хмельницкой области полицейские задержали группу наркоторговцев, организатором которой был гражданин РФ

Преступная группа, созданная гражданином страны-агрессора, имела международные связи.

В Хмельницкой области полицейские задержали преступную группу наркоторговцев.

Ее организатором был 59-летний житель г. Славута, гражданин России. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имел широкий круг связей в криминальном мире. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В сообщении говорится, что мужчина распределил роли среди членов группы: там были "химики", "закладчики", "фасовщики" и "курьеры". Правоохранители задокументировали около 20-ти фактов сбыта злоумышленниками наркотиков.

t.me/UA_National_Police

Ежемесячная прибыль, которую члены преступной группы получали от наркоторговли, составила более 350 тысяч гривен.

"Полицейские одновременно провели 30 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры, а также готовую к реализации "продукцию". Кроме того, мобильные телефоны, в которых зафиксированы факты преступной деятельности фигурантов, черновые записи, деньги, полученные преступным путем. Также у мужчин изъяли незарегистрированное гладкоствольное, нарезное, травматическое оружие, патроны разного калибра, охотничьи ножи и т.д.", — говорится в сообщении.

В настоящее время восемь фигурантов задержаны. Им уже объявлено о подозрении.

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