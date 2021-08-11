В Хмельницкой области посреди трассы загорелся грузовик, перевозивший 10 тонн алкогольных напитков

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки грузовика.
В Хмельницкой области на трассе Житомир-Черновцы 11 августа вспыхнул грузовик, перевозивший 10 тонн алкогольных напитков.
Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.
Пожар произошел вблизи села Ставище. Там внезапно загорелся тягач грузовика, огонь быстро распространялся и мог перекинуться на прицеп, в котором находилось 10 тонн алкогольных напитков.
Водитель грузовика сначала самостоятельно пытался потушить пожар, однако впоследствии он позвонил в ГСЧС.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки грузовика. Пострадавших нет.
Напомним, во Львовской области грузовик слетел в кювет и перевернулась.