В Хмельницкой области посреди трассы загорелся грузовик, перевозивший 10 тонн алкогольных напитков

В Хмельницкой области посреди трассы загорелся грузовик, перевозивший 10 тонн алкогольных напитков

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки грузовика.

В Хмельницкой области на трассе Житомир-Черновцы 11 августа вспыхнул грузовик, перевозивший 10 тонн алкогольных напитков.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.

Пожар произошел вблизи села Ставище. Там внезапно загорелся тягач грузовика, огонь быстро распространялся и мог перекинуться на прицеп, в котором находилось 10 тонн алкогольных напитков.

Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Водитель грузовика сначала самостоятельно пытался потушить пожар, однако впоследствии он позвонил в ГСЧС.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки грузовика. Пострадавших нет.

Напомним, во Львовской области грузовик слетел в кювет и перевернулась.

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