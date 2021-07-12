В Хмельницкой области пожилая женщина подожгла своего на 14 лет моложе сожителя

В Хмельницкой области пожилая женщина подожгла своего на 14 лет моложе сожителя

Пострадавший два дня скрывал инцидент и лечился самостоятельно.

В Хмельницкой области 63-летняя женщина подожгла своего на 14 лет моложе гражданского мужа. Инцидент произошел во время семейной ссоры. За содеянное женщине грозит дo семи лет заключения.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области 12 июля.

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Известно, что ссора между мужчиной и женщиной возникла поздно вечером 9 июля одном из сел Хмельницкого района. Во время конфликта подозреваемая облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя.

После этого два дня пострадавший пытался самостоятельно лечиться, но его состояние только ухудшалось. В ночь на 12 июля его госпитализировали в ожоговое отделение Хмельницкой областной больницы. У него были значительные ожоги тела. По информации врачей, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области 64-летняя женщина в результате конфликта ножом убила своего на 10 лет моложе мужа. В случае доказательства вины, гражданке грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

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