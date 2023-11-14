В Хмельницкой области прогремели взрывы — мониторинговые каналы

В ночь на 14 ноября 2023 года на территории Хмельницкой области прогремели взрывы.

В частности, речь шла о взрывах в Старконе.

Ранее первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации сообщил в социальных сетях следующее: "Внимание! Вражеские ударные БПЛА уже в Хмельницкой области! Находитесь в укрытиях!".

Мониторинговые каналы добавили, что вражеские беспилотники сбиваются уже четыре часа подряд.

После Хмельницкой области вражеские дроны отправились во Львовскую область. Там была объявлена воздушная тревога.

"Ракетная опасность, группа ударных БпЛА движется через Ивано-Франковскую область во Львовскую область", — сообщили Воздушные Силы ВСУ

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Напомним, что ранее по Украине начала распространяться воздушная тревога.

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