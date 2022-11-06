В Хмельницкой области произошла смертельная авария: грузовик столкнулся с легковушкой (фото)

В Хмельницкой области в субботу, 5 ноября, произошла смертельная авария. На трассе возле села Лозовая Волочисского района не разминулись грузовик и легковой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На автотрассе столкнулись лоб в лоб DAF и SEAT. Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Мужчина оказался заблокированным в собственном авто. Местные жители вызвали чрезвычайных ситуаций.

Спасатели за помощь специнструмента отключили аккумуляторы обеих машин от питания. Затем деблокировали тело погибшего водителя из деформированной легковушки.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Причину и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщалось, на трассе Киев-Одесса произошла смертельная авария. Между населенными пунктами Болгарка и Хоминка столкнулись легковушка и грузовик. Водитель Daewoo Nexia от полученных травм погиб на месте автотрошки.

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