В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с водителем мотоблока

Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Вечером четверга, 2 февраля, в селе Писаревка произошло смертельное дорожное происшествие. Местный житель за рулем мотоблока заехал в кювет, из-за чего транспортное средство перевернулось.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"50-летний местный житель, управляя мотоблоком, совершил съезд в кювет с последующей опрокидыванием транспортного средства. В результате аварии водитель от полученных травм погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Также ТСН.ua информировал о смертельном ДТП, которое произошло в Хмельницкой области 29 января. В результате аварии с легковым автомобилем и грузовиком вблизи села Качуринцы погибли мужчина и женщина.

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