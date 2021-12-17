В Хмельницкой области произошло тройное ДТП: столкнулись грузовики

Все водители уцелели.

Тройная авария произошла в Хмельницкой области.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 декабря.

Сразу три грузовика столкнулись на трассе вблизи села Солотковцы. Водитель грузовика Renault выехал на встречную и протаранил другую фуру. Третий тягач с цистерной проходил мимо аварии и съехал в кювет.

Машины так смяло, что спасателям пришлось вытаскивать. Все три водителя живы, но с многочисленными переломами мужчин госпитализировали в районную больницу.

В Хмельницкой области на трассе произошло ДТП с тремя грузовиками | Новости Украины

Водитель, причинивший аварию, был трезв, говорят в полиции. Он объяснил, что на скользкой дороге не справился с управлением.

Как сообщалось, в Днепре на Новом мосту ночью 16 декабря произошло страшное дорожно-транспортное происшествие . В аварии погибла 19-летняя девушка, еще два человека серьезно пострадали. Предварительно авария произошла из-за того, что автомобиль занесло на скользкой дороге.

Читайте также: