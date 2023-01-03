В Хмельницкой области пройдут внеплановые отключения света: что произошло

В нескольких громадах Хмельницкой области во вторник, 3 января, произойдет внеплановое отключение света в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"В связи с проведением ремонтных работ сегодня будет отключена электроэнергия в следующих ОТГ: Славутской, Староконстантиновской, Шепетовской, частично Красиловской", — рассказал он.

Гамалий также отметил, что время отключения неизвестно.

Напомним, в Киеве 3 января применены экстренные отключения света. Графики не действуют. Между тем, Киевская область полностью обеспечена электроэнергией, отключений нет.

Во Львовской области возобновляется отключение электроэнергии по графикам, которое приостановили утром 2 января.

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, графики отключений света останутся в Украине до конца зимы.

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