В Хмельницкой области пьяное развлечение закончилось смертью мужчины

Мужчина выпал из надувных саней.
В селе Демьянковцы 33-летний местный житель, управляя автомобилем "Mercedes Benz GL", буксировал надувные санки, на которых находился местный житель. Во время движения водитель начал маневрировать и 36-летний мужчина выпал из санок, ударился о металлическое ограждение. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
По информации правоохранителей, пострадавшего госпитализировали в Дунаевецкую многопрофильную больницу, где от полученных травм он скончался.
"При освидетельствовании водителя в больнице установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали мужчину", — говорится в сообщении.
За совершенное водителю грозит до 10 лет заключения.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи села Кременчуги водитель автомобиля "Форд Фокус" столкнулся с 58-летним велосипедистом. В результате полученных травм последний скончался в больнице.
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