В Хмельницкой области работник военкомата требовал взятку от призывника за непрохождение службы

В Хмельницкой области будут судить работника военкомата. Он требовал взятку с призывника за непрохождение службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Хмельницкой области.

Следствие установило, 25-летний военный получил 1,7 тыс. долларов взятки. Именно в такую сумму он пообещал помочь одному из призывников с непрохождением службы. К слову, молодому человеку на тот момент уже вручили повестку.

"В конце августа прошлого года мужчина получил "задаток" в размере 1000 долларов США. А 7 сентября во время передачи остальных 700 долларов его задержали правоохранители", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемому может грозить до пяти лет заключения.

напомним, 27 января пограничники отдела "Вилок", что на границе с Венгрией задержала притворявшегося женщину уклоняющегося. Вместе с ним остановили еще двух человек.

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