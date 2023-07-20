В Хмельницкой области разбилась семья из Кривого Рога: погибли отец и его 16-летняя дочь (фото)

Причины ДТП устанавливаются.
На трассе М-30 вблизи с. Шумовцы Хмельницкой области 20 июля произошло смертельное ДТП, в котором погибли жители Кривого Рога — мужчина и его 16-летняя дочь.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
ДТП произошло 20 июля в 14:30. На трассе М-30 столкнулись легковой автомобиль Renault Kangoo и грузовик Daewoo.
В легковушке ехала семья из Кривого Рога — 46-летний мужчина, его 47-летняя жена и 12-летняя и 16-летняя дочери. На месте аварии погиб отец и старшая девочка. Мать и ее 12-летняя дочь госпитализировали. Сложность травм уточняется.
За рулем грузовика находился 49-летний житель Киева.
На месте аварии работают следователи, устанавливающие причины ДТП. Продолжается следствие.
Напомним, в Ровенской области под колесами отчего автомобиля погиб годовалый сын.
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