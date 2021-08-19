В Хмельницкой области разъяренные селяне хотели свалить вышку мобильной связи (фото)

Крестьян утоляли правоохранители.

В с. Петрашовка Виньковецкой ОТГ Хмельницкой области селяне устроили бунт и хотели самостоятельно демонтировать оборудование для обеспечения сотовой связи. На месте происшествия работала полиция.

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Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Один из мобильных операторов установил на крыше местного магазина оборудования для улучшения мобильной связи. Это не понравилось местным селянам. Ориентировочно 50 человек собрались у магазина: они устроили бунт и хотели самостоятельно демонтировать технику.

На месте происшествия работала группа превентивной коммуникации во главе с заместителем начальника ГУНП в Хмельницкой области Валентином Билянским. Правоохранители урегулировали конфликт. Стороны обязались найти компромиссное решение.

Напомним, внедрение 5G в Украине перенесли. Начало обеспечение права операторам предоставлять услуги 5G-связи откладывается с декабря этого года на июль 2022 года.

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