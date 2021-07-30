В Хмельницкой области разыскали мужчину, который пропал 4 месяца назад: он потерял память и был за 200 км от дома

В Хмельницкой области разыскали мужчину, который пропал 4 месяца назад: он потерял память и был за 200 км от дома

Мужчина не помнит, почему он ушел из дома.

В Хмельницкой области разыскали 63-летнего мужчину, который еще в марте 2021 ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции.

Также читайте Нашли полу голой в бессознательном состоянии: в курортном Бердянске отдыхающая попала в реанимацию

Сообщается, что мужчина из села Норил, страдает на провалы в памяти. Он в марте ушел из дома и загадочно исчез. Сестра мужчины сначала искала его самостоятельно, однако затем обратилась в полицию.

Во время первоочередных мероприятий полиции не удалось разыскать мужчину. Однако офицер Ямпольской ТГ, на территории обслуживания которого проживал пропавший, не прекращал поиски, ему и удалось разыскать мужчину.

Как оказалось, 63-летний мужчина сначала путешествовал по Украине. Затем он приехал в Ковельский район Волынской области, где ему вызвали медиков. Именно в больнице правоохранители разыскали пропавшего.

Мужчина не помнит, почему он ушел из дома, однако был рад вернуться в родное село.

Напомним, правоохранители уже две месяца разыскивают 21-летнюю мать и ее 4-летнюю дочь из села Рашков Черновицкой области, которые поехали в Хмельницкую область и загадочно исчезли.

Новости Украины: в Чернигове нашли владельца лодки, что накануне разорвала пловцу руку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку