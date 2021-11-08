В Хмельницкой области рыбак сорвался со скалы и упал в реку

В Хмельницкой области рыбак сорвался со скалы и упал в реку

Мужчина получил смертельные травмы.

В Хмельницкой области во время рыбалки 57-летний мужчина сорвался со скалы и упал в реку Днестр. Он получил серьезные травмы. Его не удалось спасти.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Хмельницкой области.

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Спасатели получили сообщение, что в районе села Лука упал со скалы в реку Днестр рыбак.

"Свидетели происшествия сообщили спасателям, что самостоятельно помочь ему не в состоянии из-за высоты скал и невозможности выйти к берегу. Поэтому на место инцидента были направлены водолазы для транспортировки мужчины к берегу. Прибыв на место происшествия, был найден 57-летний мужчина, от полученных травм погиб на месте, тело погибшего передано работникам скорой помощи", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Житомирской области подросток сорвался с 10-метровой скалы и остался жив.

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