В Хмельницкой области с начала года выявили пять случаев лептоспироза: два из них — у переселенцев

В Хмельницкой области с начала года выявили пять случаев лептоспироза: два из них — у переселенцев

От человека к человеку заболевание не передается.

С начала 2022 года в Хмельницкой области было выявлено уже пять случаев лептоспироза.

Об этом со ссылкой на врача-инфекционистку Хмельницкой городской инфекционной больницы Елену Маркевич сообщает Общественное.

По словам медика, в настоящее время в медицинском учреждении находятся трое пациентов с диагнозом на лептоспироз. Два случая зафиксированы у внутриперемещенных лиц.

"Состояние средней тяжести. Некоторые поправятся. Один больной выписался недавно. Также был случай, когда больная имела и лептоспироз, и коронавирусную инфекцию. В 2021 году за этот период, три месяца, в городе Хмельницком был один, в области — до трех случаев. Инфекционные болезни все они протекают волнообразно. Один год их меньше, один год их больше", говорит инфекционистка.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, лептоспироз – опасная зоонозная (общая для животных и людей) инфекционная болезнь. Симптомы варьируются от легких (головные боли, лихорадка, боли в мышцах, покраснение глаз, диарея, сыпь) до серьезных (поражение почек, печени, менингит) и даже летальных (при несвоевременном обращении за помощью и лечении).

Источниками возбудителей лептоспироза являются инфицированные животные – преимущественно мелкие млекопитающие (мышевидные и водоплавающие грызуны). От человека к человеку заболевание не передается.

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