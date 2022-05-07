В Хмельницкой области СБУ задержала вражескую ДРГ: планировали деверсии в области

С начала войны, 24 февраля, украинская Служба безопасности продолжает ликвидировать ДРГ врага и разоблачать его приспешников.
Известно, что в Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила диверсионно-разведывательную группу. Она состояла из трех человек.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
По его словам, мужчины находились на постоянной связи с российскими кураторами. Они планировали диверсию в Хмельницкой области. В частности, злоумышленники снимали на видео ракетные удары армии Российской Федерации и планировали устроить ряд диверсий по стратегически важным объектам региона.
В СБУ сообщили, что враги были разоблачены и на территории других областей. По словам Дехтяренко, с начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила четыре тысячи коллаборантов.
Как сообщалось, на вокзале в Хмельницком добровольцы обнаружили подозрительных лиц с символикой государства-агрессора России. Им показались подозрительными два мужчины и женщина. Их остановили. Попросили показать документы и мобильные телефоны. Бойцы обнаружили фото одного из задержанных в российской военной форме на фоне автомобиля с символикой "Z".
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