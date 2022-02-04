В Хмельницкой области сельские головы обворовывали умерших односельчан

С помощью поддельных завещаний в сельских советах присваивали чужие земельные участки.

В Хмельницкой области переданы в суд обвинительные акты в отношении двух сельских голов, которые подделывали завещания умерших односельчан, чтобы завладеть их землями.

Об этом сообщили в пятницу, 4 февраля, в Хмельницкой областной прокуратуре.

По данным следствия, в одном из сел Летичевского района глава сельского совета воспользовалась имуществом давно умерших односельчан, которые при жизни никому его не завещали. На основании поддельных завещаний ее знакомые получили в собственность более 5 га земли.

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В другом селе чиновница оформила "липовое" завещание на 3,3 га земли от имени умершего на имя своего мужа.

По фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) было открыто уголовное производство. Следствие по делу завершено, обвинительные акты переданы в суд.

Напомним, что в городе Татарбунары Одесской области мужчина раскопал могилу и разбил гроб, чтобы увидеть своего бывшего начальника мертвым.

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