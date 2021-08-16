В Хмельницкой области семья попала в жуткое ДТП: мать погибла, отец тяжелый

В Хмельницкой области семья попала в жуткое ДТП: мать погибла, отец тяжелый

Дети, к счастью, не пострадали.

Смертельное ДТП произошло на Хмельнитчине. На трассе вблизи поселка Ярмолинцы в аварию попала целая семья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Легковушка на скорости внезапно выехал на встречную Смуха движения и врезался в отбойник. Металлическая ограда буквально прошила автомобиль насквозь.

В результате ДТП погибла 40-летняя женщина, которая ехала на переднем сиденье. Мужчина, который был за рулем, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Их дети, которым 10 и 17 лет, чудом уцелели.

По предварительным данным полиции, 43 летний водитель уснул за рулем. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Новости Украины: в Хмельницкой области в аварию попала целая семья

Напомним, в Ивано-Франковской области в ночь на 14 августа произошла смертельная ДТП, в котором два человека погибли, три человека получили травмы.

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