В Хмельницкой области сгорела дотла легковушка после столкновения с грузовиком: водитель погиб на месте

В Хмельницкой области сгорела дотла легковушка после столкновения с грузовиком: водитель погиб на месте

Личность погибшего устанавливается.

Сегодня, 25 июня, около 5:30 на автодороге М-12 вблизи с. Хомовцы Хмельницкой области погиб водитель легковушки, который столкнулся с грузовиком "Рено Магнум". Вследствие ДТП авто погибшего вспыхнуло.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"В результате ДТП произошло возгорание легкового автомобиля, в результате чего его водитель погиб на месте", — говорится в сообщении.

Известно, что за рулем грузовика был 45-летний житель г. Могилев-Подольский, а личность погибшего устанавливается.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, во Львовской области авто слетело в кювет, врезалось в дерево и перевернулась. Водитель погиб на месте ДТП.

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