В Хмельницкой области сгорела дотла легковушка после столкновения с грузовиком: водитель погиб на месте

Личность погибшего устанавливается.
Сегодня, 25 июня, около 5:30 на автодороге М-12 вблизи с. Хомовцы Хмельницкой области погиб водитель легковушки, который столкнулся с грузовиком "Рено Магнум". Вследствие ДТП авто погибшего вспыхнуло.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.
"В результате ДТП произошло возгорание легкового автомобиля, в результате чего его водитель погиб на месте", — говорится в сообщении.
Известно, что за рулем грузовика был 45-летний житель г. Могилев-Подольский, а личность погибшего устанавливается.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, во Львовской области авто слетело в кювет, врезалось в дерево и перевернулась. Водитель погиб на месте ДТП.