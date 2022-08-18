В Хмельницкой области следователь требовал криптовалюту за неразглашение интимных фото супругов

Правоохранитель назвал сумму в 6 тысяч долларов, но оплатить просил в биткоинах.

В ходе очередного расследования старший следователь одного из районных управлений полиции изъял компьютер и фотоаппарат. Среди прочего, на цифровых носителях находились сведения, которые владелец хотел сохранить в тайне. В частности, пикантные фото супругов.

Об этом сообщили в областной прокуратуре Хмельницкой области.

Следователь увидел их и решил воспользоваться ситуацией. Правоохранитель потребовал у мужчины деньги, а в случае отказа обещал обнародовать частные фото в Интернете.

Он потребовал 6 тысяч долларов США. Свое молчание предложил оплатить криптовалютой Bitcoin.

Не желая обнародования пикантных данных, мужчина уплатил ему средства в криптовалюте, а сам сообщил о факте вымогательства в правоохранительные органы. Между тем, правоохранитель часть полученных средств в сумме 75 тысяч гривен успел легализовать через электронные системы обмена на собственную банковскую карту и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Следователю объявили подозрение по факту вымогательства. Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт. Правоохранителя отстранили от занимаемой должности, а на его имущество наложили арест.

Санкция статьи предусматривает наказание за совершенное в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Ранее стало известно, что ровенский коп за месяц распродал изъятые авто из спецплощадки и нажился на два миллиона гривен.

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