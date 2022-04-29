В Хмельницкой области снесли памятник коммунисту Затонскому и переименовали улицу Чехова

В Хмельницкой области продолжают демонтировать тоталитарные символы русско-советского оккупационного режима.

В селе Лисец Дунаевецкой городской территориальной общины снесли памятник Владимиру Затонскому. Он был большевистским партийным деятелем и одним из исполнителей Голодомора-геноцида в Украине.

Об этом сообщил один из соучредителей проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

"Для меня это особенно важный гештальт из-за того, какое количество моих родных погибло во время Голодомора. Прочь из Украины!" – написал Поздняков в своем Facebook.

Следует заметить, что именно в этом селе на Хмельнитчине, а затем еще в Подольской губернии, Затонский родился в 1888-м. К слову, занимая должность народного комиссара образования, Затонский сделал все для закрытия Каменец-Подольского государственного украинского университета, который впоследствии назвали его честью.

Кроме того, 28 апреля на сессии Хмельницкого городского совета улицу Чехова переименовали в Юрия Руфа – украинского поэта и общественного деятеля. Он погиб от вражеских минометных обстрелов 1 апреля 2022-го в Луганской области.

Как сообщалось, в Хмельницком около 20 улиц нуждаются в переименовании : Гагарина сменит название на Героев Мариуполя. К слову, процесс декоммунизации в городе длится уже шесть лет. Впрочем, за это время не изменили все названия, связанные с Россией.

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