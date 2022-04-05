В Хмельницкой области создали группу контроля цен: что будут мониторить

В Хмельницкой области создали группу контроля цен: что будут мониторить

Рейдовые группы будут проверять ценовую политику на разные группы товаров.

В Хмельницкой области была создана межведомственная координационная группа по обеспечению стабильной ценовой ситуации на территории региона.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, в рамках этой комиссии будут работать рейдовые группы. Они будут контролировать розничные цены на разные товары. В частности, это мука, хлеб, крупа, сахар, молочные продукты, отдельные лекарственные средства, бензин, дизтопливо, газ для автомобилей.

“Повышения цен не будет. Будем все это контролировать”, — подчеркнул глава Хмельницкой области.

Как сообщалось, в Хмельницкой области решили бороться с недобросовестными собственниками квартир, которые из-за высокого спроса на жилье среди переселенцев сильно увеличили стоимость аренды. За месяц войны 35 украинцев посетовали в Бюро экономической безопасности на завышенные цены на жилье в регионе.

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