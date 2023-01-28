В Хмельницкой области станут более продолжительными отключения света: что известно о новом графике

В Хмельницкой области с понедельника, 30 января, будет действовать новый график почасовых отключений, в котором шесть очередей. Он рассчитан на схему "6 на 3": отключения будут продолжаться шесть часов, а электроэнергия будет всего три часа.

Об этом сообщили в "Хмельницкоблэнерго".

В компании отмечают, что введение шести очередей позволит более справедливо осуществлять отключение и немного увеличить время распределения электрической энергии. Отмечается, что также возможна погрешность при переключении очередей в пределах 20-40 минут.

"Пока график почасовых отключений рассчитан на схему "6 на 3". Причиной такой схемы являются вражеские массированные атаки на энергетические объекты. В объединенной энергосистеме сохраняется существенный дефицит электрической энергии", — говорится в сообщении.

Фото: Хмельницкоблэнерго.

Как только ситуация улучшится, а также на область докажут больший лимит, то график почасовых отключений будет изменен под схему "4 на 4" или "4 на 12".

К слову, до 30 января отключения будут происходить по графику почасовых отключений, который содержит четыре очереди. Свой адрес можно найти по ссылке.

Напомним, в энергосистеме Украины в субботу, 28 января, дефицит остается значительным. Самая сложная ситуация в Одесской области. Там из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания требует больше времени, чем раньше.

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