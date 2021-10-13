В Хмельницкой области столкнулись два автомобиля: есть погибшая, много пострадавших (фото)

В Хмельницкой области столкнулись два автомобиля: есть погибшая, много пострадавших (фото)

Виновнику аварии грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Возле села Стуфчинцы Хмельницкого района во вторник, 12 октября, столкнулись два автомобиля. В ДТП погибла 67-летняя женщина.

Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

По данным следствия, 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy выехал на встречную, где резался в "ЗАЗ Славута", за рулем которого был 71-летний житель Хмельницкого. На месте ДТП погибла 67-летняя женщина. Водителей автомобилей и пассажирку Volkswagen госпитализировали.

На месте аварии работали следователи. Правоохранители открыли производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, на Закарпатье семья с тремя детьми попала в смертельное ДТП.

Новости Украины: в смятом в ДТП авто зажало троих человек, еще одного - выбросило на обочину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку