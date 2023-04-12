В Хмельницкой области в церквях УПЦ МП нашли икону Николая II и литературу о "русской земле"

После перехода двух храмов – в Хмельницком и Староконстантинове – в ВТО, прихожане нашли немало "интересов", которые не успели забрать священники Московского патриархата.

В Староконстантинове Хмельницкой области у Рождество-Богородичного храма, община которого перешла из Московского патриархата в ПЦУ, обнаружили немало пророссийской литературы. Ее не успели забрать представители УПЦ МП.

Об этом пишет общественный активист Сергей Худый в Facebook.

"Куда все эти годы смотрела СБУ? На фото – маленькая часть библиотеки Церкви Рождества Богородицы в Староконстантинове. Практически вся литература и часть материальных ценностей были вывезены из храма еще перед собранием общины о переходе в ПЦУ. Это то, что не успели забрать".

Рождественские послания от патриарха Московского Кирилла, "Сказания о Русской земле", антипрививочная литература – вот чем кормили староконстантиновцев много лет.

Если это не российская церковь, зачем ей такая литература? Отделение ФСБ в виде УПЦ МП должно быть запрещено в Украине!", — отметил Сергей Худой.

Кроме того, местный блоггер Андрей Попик опубликовал фото из другого храма УПЦ МП. Так, в Свято-Георгиевской церкви в Хмельницком, тоже недавно перешедшей в ПЦУ, нашли икону-портрет российского царя Николая II, которая стояла прямо на престоле в алтаре.

Фото: facebook.com/andriipopyk

Напомним, что последние события на Хмельнитчине в Сети уже называют "УПЦ МПадом". После избиения добровольца ВСУ представителями УПЦ МП ряд церквей региона, в частности кафедральные соборы УПЦ МП в Хмельницком и Шепетовке, перешли в ВЦУ.

Также продолжаются споры за кафедральный собор Александра Невского УПЦ МП в Каменце-Подольском.