В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами (фото)

В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами (фото)

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 16 марта, около 6:00.

В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 — травмированы, передает Национальная полиция Украины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, около 6:00 часов на трассе «Кропивницкий — Знаменка» вблизи с. Лозовая Волочиской тергромады. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter (данные водителя устанавливаются), который перевозил переселенцев из г. Днепр в направлении Тернополя.

В результате ДТП водитель и шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в Волочиске. В настоящее время анкетные данные погибших и потерпевших устанавливаются. Водитель и пассажир автобуса всерьез не пострадали.

Напомним, в Турции перевернулся туристический автобус: погибли по меньшей мере шесть человек.

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