В Хмельницкой области в пасхальную ночь сократили комендантский час: сколько будет длиться

В Хмельницкой области не сократили комендантские часы в ночь на 16 апреля. Впрочем, он станет короче на два часа.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой ОВА.

В пасхальную ночь на территории области комендантский час продлится с 00.00 до 3.00. Приказ подписал первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.

"В пасхальную ночь все-таки будет комендантский час. Рекомендуем всем воздержаться от массовых скоплений. Не пренебрегайте своей безопасностью", — говорится в сообщении.

К слову, в Хмельницкой области "комендантская" действует с 00:00 до 05:00.

Как сообщалось, на Пасху, 16 апреля, в Киеве не будут отменены комендантские часы. Он будет продолжаться, как обычно, с 00:00 до 05:00.

Читайте также: