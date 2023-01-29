В Хмельницкой области в жутком ДТП погибли мужчина и женщина: подробности и фото

Причины ДТП расследуют полиция.
В воскресенье, 29 января, вблизи с. Качуринцы Войтовецкой тергромады Хмельницкого района столкнулись автомобиль Volkswagen Touran и грузовик MAN.
Об этом сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.
Авария произошла на автодороге Е-50. На месте трагедии погиб 40-летний водитель Volkswagen и 37-летняя пассажирка легковушки. Водитель грузовика госпитализирован.
На место происшествия выезжали спасатели, которые деблокировали тело погибшей пассажирки и провели мероприятия, чтобы автомобили не вспыхнули.
Причины ДТП расследуют полиция.
Напомним, на трассе Киев-Полтава произошло ДТП 28 января с участием маршрутки и фуры, в результате чего погибли люди.
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