В Хмельницкой области вернули комендантский час на Пасхальную ночь, ранее отмененный

В Хмельницкой области решили вернуть комендантский час в ночь на воскресенье, 24 апреля.

Комендантский час, ранее отмененный на Пасхальную ночь, все же будет введен. К такому решению местные власти прибегли, учитывая ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Решение принято из-за информации о возможных угрозах. Уважение церквей и святынь у рашистов отсутствует – мы уже видели бомбардировку таких объектов", — говорит Гамалий.

Таким образом, на территории региона комендантский час продлится с 23.00 23 апреля до 05.00 24 апреля.

Руководитель Хмельницкой ОВА также рекомендует воздержаться от массовых скоплений и не пренебрегать своей безопасностью.

Напомним, уже третий год христиане восточного и западного обрядов не могут полноценно освятить пасхальные корзины в церквях. Предыдущие годы из-за ограничений, связанных с ковыдом, в этом году из-за войны. Стоит ли идти в церковь в этом году, как будут проходить богослужения, какой погода будет на Пасху – в материале ТСН.ua.

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