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В Хмельницкой области во время ночной тревоги раздались взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2042
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницкой области во время ночной тревоги раздались взрывы

Беспилотник. / Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

В ночь на субботу, 30 декабря, в Хмельницкой области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом заявил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в области силы ПВО ВСУ обезвредили два БПЛА типа "Shahed", — подчеркнул он.

По его словам, население не пострадало. Кроме того, на объектах инфраструктуры разрушений нет.

К слову, в Хмельницкой области воздушная тревога началась 23:05 29 декабря и продолжалась до 01:20 30 декабря. Воздушные силы информировали о группе ударных БПЛА, которая двигалась в направлении Хмельницкой области. Жителей Староконстантинова просили находиться в укрытиях.

Как сообщалось, утром 29 декабря во время воздушной тревоги в Хмельницкой области также раздавались взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что в пределах области были сбиты две крылатые ракеты. Прошло без пострадавших, но возникли разрушения.

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Дата публикации
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