В Хмельницкой области во время пожара заживо сгорели две женщины

По предварительной информации, огонь вспыхнул во время курения.
В Славуте Хмельницкой области ночью 21 января произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли две женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось около 02:34 на улице Шевченко. Там огонь разгорелся внутри частного дома. Во время тушения очага спасатели обнаружили тела 70 и 54-летних женщин.
“Пожар ликвидирован в 02:40. Вероятная причина возгорания – неосторожность во время курения”, – подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.
Напомним, что в Одесской области снова горел тростник. На этот раз вспыхнуло в Раздельнянском районе.
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