В Хмельницкой области во время тревоги сработало ПВО: что известно

Попаданий на территории области не зафиксировано.

Утром 21 сентября во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработала противовоздушная оборона. Обломки сбитых ракет упали в одном из населённых пунктов.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня утром во время воздушной тревоги в области были слышны взрывы. Работали силы ПВО. В результате вражеской атаки попаданий в объекты области не зафиксировано", — подчеркнул он.

По словам Тюрина, в результате падения обломка ракеты в одном из сел области повреждена летняя кухня дома. Кроме того, повреждено стекло автомобиля. Потерпевших нет.

Как сообщалось, в Хмельницкой области дважды была объявлена воздушная тревога: 04:53 – 06:37 и 07:45 – 08:37. Сообщалось, что в Хмельницком во время тревоги произошли взрывы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ночью Украину атаковали 10 Ту-95мс. Оккупанты выпустили ракеты воздушного базирования базирования Х-101/Х-555/Х-55. Были осуществлены пуски 43 крылатых ракет, 36 из них сбиты силами ПВО.

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