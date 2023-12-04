Воздушные силы сообщали о вражеских ударных БпЛА в пределах области.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом информирует Общественное.
"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Перед этим в Воздушных силах сообщали, что вражеские "Шахеды" находятся вблизи Хмельницкого и двигаются в направлении Староконстантинова.
Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Хмельнитчине отработали украинские силы противовоздушной обороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия начала экспериментировать с установкой на БпЛА типа Shahed-136 4G-модемов.
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