Воздушные силы сообщали о вражеских ударных БпЛА в пределах области.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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Об этом информирует Общественное.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Перед этим в Воздушных силах сообщали, что вражеские "Шахеды" находятся вблизи Хмельницкого и двигаются в направлении Староконстантинова.

Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Хмельнитчине отработали украинские силы противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия начала экспериментировать с установкой на БпЛА типа Shahed-136 4G-модемов.

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