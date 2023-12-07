В Хмельницкой области во время воздушной тревоги сработало ПВО

Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, местные власти сообщили о работе сил ПВО.
Об этом говорится в сообщении заместителя председателя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", — говорится в сообщении.
Позже он добавил, что сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия совершенствует ударные дроны, чтобы ослабить РЭБ Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed-136/131". Россияне запустили 48 дронов. Силы ПВО сбили 41 БпЛА.
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