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В Хмельницкой области во время воздушной тревоги сработало ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Хмельницкой области во время воздушной тревоги сработало ПВО

Бпла Shahed-136

Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, местные власти сообщили о работе сил ПВО.

Об этом говорится в сообщении заместителя председателя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", — говорится в сообщении.

Позже он добавил, что сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия совершенствует ударные дроны, чтобы ослабить РЭБ Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed-136/131". Россияне запустили 48 дронов. Силы ПВО сбили 41 БпЛА.

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Дата публикации
Просмотры
49
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