В Хмельницкой области водитель грузовика на скорости влетел в кювет и задавил пешехода

В Хмельницкой области водитель грузовика на скорости влетел в кювет и задавил пешехода

Грузовик был с прицепом. Водитель не справился с управлением.

В Хмельницкой области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет, где задавил пешехода.

Об этом пишет Depo.Хмельницкий.

Как выяснилось, инцидент произошел рядом с поселком Слободка-Кульчиевецкая в Каменец-Подольском районе. Там водитель грузовика с прицепом на скорости не справился с управлением, вылетел в кювет, перевернулся и сбил пешехода.

На месте происшествия работали следователи по ДТП и спасатели, которые вытащили тело погибшего пешехода из-под транспортного средства.

Что именно стало причиной случившегося, устанавливают правоохранители.

Напомним, что в Черниговской области, на автодороге М-02 "Копти — Глухов — Бачевск", произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

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