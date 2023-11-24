В Хмельницкой области водитель микроавтобуса насмерть сбил велосипедиста: подробности

Шансов выжить у юноши не было.

Вчера, 23 ноября, около 21:00 произошло аварию возле села Сергеевка на Волочищине. В результате ДТП погиб 17-летний парень.

Об этом сообщает Главное управление нацполиции в Хмельницкой области.

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Как отмечают правоохранители, 40-летний житель Тернополя, двигаясь на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, допустил наезд на 17-летнего велосипедиста, жителя с. Бородянка. К сожалению, в результате полученных травм юноша погиб на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ровенской области микроавтобус врезался в бетонный блокпост. Среди пострадавших – дети.

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